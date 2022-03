Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) erwarte für das Jahr 2022 eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5 bis 6,5% (Erwartung: 7,1%) bei einem erwarteten Umsatz von 38 bis 40 Mrd. Euro. Das Unternehmen habe gesagt, dass die geopolitische Situation in Osteuropa einen großen Einfluss auf seine Geschäfte habe und gewarnt habe, dass bei einer weiteren Verschlechterung der Situation Umsatz und Gewinn unter den Prognosen liegen könnten. Dennoch rechne Continental mit einer Belebung des Geschäfts nach einem langsamen Start ins Jahr.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) habe heute die Ergebnisse für das 4. Quartal 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Anstieg des EBIT um 13% auf 2,21 Mrd. Euro (Erwartung: 2,27 Mrd. Euro) und einen Anstieg des Umsatzes um 22% auf 23,38 Mrd. Euro (Erwartung: 21,61 Mrd. Euro) im vierten Quartal gemeldet. Das Express-Segment habe mit 50,2% des EBIT und 29,3% des Umsatzes den größten Beitrag zum Ergebnis geleistet. Die Deutsche Post habe angekündigt, dass sie ab dem Jahr 2021 eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie zahlen wolle, gegenüber 1,30 Euro je Aktie im Jahr 2020.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe einen Auftrag über 10 Hubschrauber vom US Air Ambulance Service erhalten. Auf der Grundlage der verfügbaren Preise könne der Auftrag für zehn H135-Hubschrauber einen Wert von 50 bis 60 Millionen Dollar haben.



Einschätzungen von Analysten:



- HSBC stufe Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 140,00 Euro gesetzt worden.

- Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) werde von Exane mit "neutral" bewertet. Das Kursziel sei auf 80,00 Euro gesetzt worden. (09.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch höher und beenden damit die Verlustserie, so die Experten von XTB.Die Märkte schienen kriegsmüde zu sein und überreagieren auf positive Schlagzeilen. Andererseits htten die USA und das Vereinigte Königreich gestern Verbote für russisches Öl angekündigt, und Russland habe einen "sensiblen und präzisen Gegenschlag" versprochen, der ein Verbot für einige Rohstoffexporte beinhalten werde. Es werde erwartet, dass die Liste der Rohstoffe, für die ein Ausfuhrverbot gelte, in den nächsten Tagen bekannt gegeben werde.Die Indices und der EUR würden zulegen, während der Ölpreis zurückgeht. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere rund 5% über dem gestrigen Schlusskurs des Kassahandels. Dies zeige, dass sich die Stimmung deutlich verbessert habe. Aber auch die technische Situation des DAX unterstütze das bullische Szenario. Ein Blick auf den H4-Chart zeige, dass der Kurs über die obere Grenze der lokalen Marktgeometrie bei 13.330 Punkten ausgebrochen sei. Nach der Overbalance-Methode habe sich der Trend nach einem solchen Durchbruch umgekehrt, und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung könnte bevorstehen. Der nächste zu beachtende Widerstand befinde sich im Bereich von 13.780 Punkten.