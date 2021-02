Die Aktie von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) habe gestern 2,1% verloren, nachdem am Wochenende eine Boeing 777-200 der United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) einen Triebwerksausfall mitsamt vom Himmel herabstürzender Trümmer verzeichnet habe.



Der Anbieter von Software für die Entwicklung von Halbleitern, Cadence Design Systems (ISIN: US1273871087, WKN: 873567, Ticker-Symbol: CDS), habe gestern nach Börsenschluss überzeugende, über den Erwartungen liegende Q4-Zahlen berichten können und habe zudem seine Prognose für 2021 angehoben. Die Aktie habe nachbörslich rd. 4,5% gewonnen.



Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) habe in einem schwierigen Umfeld im Geschäftsjahr 2020 trotz eines Umsatzrückgangs einen Gewinnanstieg verbuchen können. Die Dividende werde leicht nach unten angepasst. (23.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 nunmehr einen Verlust und lässt daher die Dividende ausfallen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie habe phasenweise über 4% an Wert verloren, am Ende seien es knapp 2% gewesen.