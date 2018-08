Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (22.08.2018/ac/a/d)







HannoverHannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 200 auf 170 Euro.Der Hannoveraner Konzern überrasche mit der zweiten Gewinnwarnung im laufenden Geschäftsjahr negativ, nachdem bereits Mitte April die Ziele nach unten korrigiert worden seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die erste Prognosereduzierung sei rund sechs6 Wochen nach Veröffentlichung des Ausblicks für 2018 erfolgt, die aktuelle nur knapp drei Wochen nach der Bestätigung des alten Ausblicks. Infolge der heutigen Gewinnwarnung sei der Aktienkurs um mehr als 13% eingebrochen. Möglicherweise beinhalte der starke Kursrückgang zum Teil auch die Unsicherheit der Marktteilnehmer über die anstehende Umstrukturierung der Continental AG. Probleme könnte der Konzern in den kommenden Monaten durch die WLTP-Problematik allerdings auch durch zunehmende weltweite Handelskonflikte bekommen. Die recht niedrige Verschuldung der Continental AG lasse jedoch grundsätzlich deutlichen Raum sowohl für weitere Übernahmen auch im Milliarden-Bereich als auch für Investitionen in Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Elektrifizierung. Schwope reduzieren aufgrund der Gewinnwarnung sein Kursziel für die Continental-Aktie deutlich von 200 auf 170 Euro.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 22.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: