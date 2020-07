Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (15.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental mache im Rahmen seines Großumbaus zwei weitere Werke dicht. Die Standorte in Rubi (Spanien) und Nogales (Mexiko) sollten nach einem Beschluss des Aufsichtsrates vom Dienstag geschlossen werden, wie der DAX-Konzern in Hannover mitgeteilt habe. Die Aktie habe sich im späten Handel am Dienstag stark präsentiert und auf der Handelsplattform Tradegate gut zwei Prozent im Plus geschlossen.In Spanien sei die Suche nach Investoren bisher ergebnislos geblieben, die dortige Produktion von Anzeige- und Bedientechnik solle schrittweise bis 2021 auslaufen oder an andere Standorte in Europa verlagert werden. Für die 740 Beschäftigten sei mit den Arbeitnehmern eine Vereinbarung getroffen worden.Im mexikanischen Nogales werde die Fertigung von Vernetzungstechnik und Antriebskomponenten bis voraussichtlich 2024 auslaufen und teilweise auf andere Standorte in der Region verteilt. Bisher seien dort 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Erhöhter Kostendruck mache es notwendig, Produktion in der Region zusammenzulegen, habe es geheißen.Conti habe im Herbst 2019 vor dem Hintergrund der Flaute auf den Automärkten einen Großumbau angekündigt, der weltweit bis zu 20.000 Arbeitsplätze bis Ende des Jahrzehnts betreffen könnte. So wolle das Unternehmen die jährlichen Bruttokosten bis 2023 um rund 500 Millionen Euro senken.Auch "Der Aktionär" stehe Continental weiter kritisch gegenüber. Das Unternehmen versuche zwar, mit einem umfangreichen Sparprogramm der Krise zu trotzen, aber ob und wie sehr diese Kostensenkungs-Bemühungen Früchte tragen würden, bleibe abzuwarten. Derzeit gebe es klar bessere Werte,Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2020)Mit Material von dpa-AFX