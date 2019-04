Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 243.300 Mitarbeiter. (04.04.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Nach den dramatischen Kursverlusten des Jahres 2018 versuche dieContinental-Aktie in den letzten Monaten eine Stabilisierung. Die Tiefs bei127,90/118,30/133,20 EUR würden dabei eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr definieren. Das gestrige Aufwärtsgap (145,80 EURzu 146,54 EUR) unterstreiche dabei die laufende Trendwende, denn damit sei die Nackenlinie der diskutierten Bodenbildung übersprungen worden. Rein rechnerisch ergebe sich dadurch ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 34 EUR, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel im Bereichvon 180 EUR führe. Interessanterweise harmoniere dieses Anlaufzielbestens mit verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten, welche die Aktie seit 2014 in schöner Regelmäßigkeit in diesem Dunstkreis ausgeprägt habe. Ein wichtiges Etappenziel würden dabei die Tiefs des Jahres 2016 beirund 160 EUR abstecken. Nachdruck würde dem konstruktiven Szenario ein nachhaltiger Sprung über die 200-Tage-Linie (akt. bei 152,11 EUR) verleihen. Als Stopp auf der Unterseite biete sich - je nach Risikoneigung - entweder die untere Gapkante der o. g. Kurslücke oder aber der gleitende Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 140,80 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:148,48 EUR +2,80% (03.04.2019, 17:35)