Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

102,90 EUR +1,23% (21.10.2020, 14:39)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

102,75 EUR +0,64% (21.10.2020, 14:25)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (21.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Aufsichtsrat des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental habe laut einem Pressebericht Gespräche für die Nachfolge von Vorstandschef Elmar Degenhart geführt. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle mache sich Gedanken über die Führung bei dem schon vor der Corona-Krise schwächelnden DAX-Konzern, habe das "Manager-Magazin" am Mittwoch unter Berufung auf eigene Informationen berichtet.Branchengrößen seien angesprochen worden, gesucht werde ein Stratege mit Saniererqualitäten. Auch interne Kandidaten kämen infrage, messen müssten sich Externe ohnehin am Chef der Autozuliefersparte, Nikolai Setzer. Sprecher von Unternehmen und Betriebsrat hätten sich nicht zu den Informationen äußern wollen, das Unternehmen habe von "Spekulationen" gesprochen.Conti-Chef Degenhart sei 61 Jahre alt, sein Vertrag laufe noch bis August 2024. Conti stehe derzeit mitten im Großumbau, 30.000 von weltweit über 230.000 Stellen stünden in den kommenden Jahren auf der Kippe, davon 13.000 in Deutschland. Mehrere Werke würden nach Plänen des Vorstands geschlossen. Ab 2023 sollten die Bruttokosten um eine Milliarde tiefer liegen. Bereits vergangenes Jahr habe Conti wegen hoher Abschreibungen in der sich eintrübenden weltweiten Autokonjunktur Verluste geschrieben.Degenhart gelte als umsichtiger Manager, der nicht auf den Putz haue, sondern überlegt agiere. Einige im Konzern würden das Handeln des seit 2009 amtierenden Conti-Chefs in der Krise aber offenbar als Zaudern interpretieren. Es brauche eine "Rampensau, die jetzt entschlossen aufräumt", zitiere das "Manager-Magazin" einen namentlich nicht genannten aus der Führung des Unternehmens.Die Aktie von Continental habe sich zuletzt sehr stark präsentiert. Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie habe auch rasch die 100-Euro-Marke überwunden werden können. Profitiert habe das Papier dabei auch von einer Kaufempfehlung der britischen Investmentbank HSBC. Diese habe ihr bisher neutrales Votum in eine Kaufempfehlung geändert und das Kursziel von 100 auf 120 Euro angehoben. Spannend werde es bei der Aktie im November. Dann werde Continental seinen Quartalsbericht veröffentlichen (11. November).Möglicherweise gelingt hier eine positive Überraschung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2020)Mit Material von dpa-AFX