Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

90,41 EUR +2,81% (17.02.2022, 10:53)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

90,38 EUR +3,46% (17.02.2022, 10:39)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (17.02.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Das Umfeld für die Branche hellt sich auf - AktienanalyseDie Aktie des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) gehört wegen der vielen Probleme in der Branche auf Jahressicht zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um 26 Prozent sei es seit Februar 2021 nach unten gegangen. Zum Vergleich: Der DAX habe im gleichen Zeitraum um rund zehn Prozent zugelegt. Doch allmählich scheine der Verkaufsdruck nachzulassen. Positiv würden Berichte wirken, wonach der Konzern sein Geschäftsfeld Automatisiertes Fahren selbstständiger aufstellen wolle und dabei auch einen Teilbörsengang in Erwägung ziehe. Mit einer selbstständig aufgestellten Sparte wolle sich der Autozulieferer Handlungsoptionen eröffnen, habe das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider berichtet. "Das ist natürlich ein Zukunftsthema und fantasiegeladen", habe ein Händler gesagt.Aber auch die Aussagen von Unternehmenschef Nikolai Setzer zum abgelaufenen Quartal seien von der Börse wohlwollend aufgenommen worden: "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent", habe der Manager der "Wirtschaftswoche" gesagt. "Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen." Setzer erwarte für das zweite Halbjahr 2022 außerdem eine Entspannung in der Chip-Krise: "Aus heutiger Sicht werden wir im zweiten Halbjahr erweiterte Kapazitäten in der Halbleiterproduktion, die Beschaffung aus alternativen Quellen und der Umbau einzelner Produkte Entlastung bringen". Gute Nachrichten habe es zudem vom japanischen Renault-Partner Nissan gegeben, der trotz der Halbleiterengpässe die Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben habe.Das Umfeld für die Branche hellt sich also auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2022)Börsenplätze Continental-Aktie: