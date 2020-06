Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

94,64 EUR +3,27% (05.06.2020, 11:34)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

95,14 EUR +3,41% (05.06.2020, 11:46)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (05.06.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 79,00 Euro auf 97,00 Euro an.Der Reifenhersteller habe den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 reduziert (neu: 3,00 (bisher: 4,00; Gj. 2018: 4,75) Euro/Aktie), was den Mittelabfluss in 2020 verringere (600 (bisher: 800) Mio. Euro). Während Diermeier der Schritt insgesamt nicht überrasche (in der Sondersituation Covid-19-Pandemie keine Seltenheit) und nachvollziehbar sei, werfe das Timing der Ankündigung (erst jetzt) nach Erachten des Analysten Fragen auf. Der westeuropäische Automarkt habe im April 2020 (Absatz: -80% y/y) nach Einschätzung des Analysten sein Tief (im Sinne von prozentualen Veränderungen) erreicht (zum Vergleich Absatz Mai 2020: -57% y/y). Auf Europa (inkl. Deutschland) seien im Geschäftsjahr 2019 49% des Konzernumsatzes von Continental entfallen.Diermeier gehe nach wie vor davon aus, dass Conti nach Q2/2020, das "Schlimmste" überstanden haben werde und sich die Geschäftsentwicklung in Q3-Q4 besser als in Q1-Q2 darstellen werde. Dennoch werde Conti seines Erachtens deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge (operativ/bereinigt) für das Gesamtjahr 2020 ausweisen müssen. Zudem bestünden nach wie vor die strukturellen Herausforderungen auf Grund der automobilen Sektortransformation. Conti stehe nach Ansicht des Analysten finanziell und bilanziell besser als der Durchschnitt der Automobilzulieferer da.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Continental-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 05.06.2020)Börsenplätze Continental-Aktie: