Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (22.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Continental habe Eckdaten für das dritte Quartal 2020 vorgelegt, die auf operativer/bereinigter Ebene teilweise deutlich über den Analysten-Erwartungen gelegen hätten (Umsatz: 10,30 (Vj.: 11,10; Analysten-Prognose: 10,08; Marktkonsens: 10,30) Mrd. Euro; bereinigte EBIT-Marge: 8,1% (Vj.: 5,6%; Analysten-Prognose: 3,8%; Marktkonsens: 6,1%); impliziert ein bereinigtes EBIT von rund 834 (Vj.: 622; Analysten-Prognose: 378; Marktkonsens: 624) Mio. Euro). Während die operative Entwicklung habe überzeugen können, habe Continental weitere, hohe Sonderbelastungen für Q3 sowie für Q4 angekündigt. Stark sei - auch dank des Rückwinds bei der Mittelbindung (Working Capital) - die Cashflow-Entwicklung ausgefallen (freier Cashflow vor Akquisitionen und Carve-Out-Effekten: 1.800 (Vj.: 343) Mio. Euro).Im Rahmen des Q3-Berichts (am 11.11.) wolle Conti wieder einen konkreten Ausblick für 2020 veröffentlichen. Zudem wolle Conti im Dezember einen Kapitalmarkttag abhalten, der zu mehr Klarheit bezüglich der Strategie sowie der zukünftigen Geschäftsentwicklung führen werde. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2020e: -2,42 (alt: +0,13) Euro; EPS 2021e: +7,07 (alt: +5,18) Euro). Es bestünden nach wie vor Unsicherheiten über den Verlauf der globalen Konjunkturerholung. Zudem hätten die strukturellen Herausforderungen aufgrund der automobilen Sektortransformation Bestand. Conti stehe finanziell und bilanziell besser als der Durchschnitt der Automobilzulieferer da.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Conti-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 92,00 auf 101,00 Euro angehoben. (Analyse vom 21.10.2020)Börsenplätze Continental-Aktie: