Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingbare Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental habe im ersten Quartal mit der Branchenerholung von der Corona-Krise deutlich bessere Geschäfte aufweisen können als vor einem Jahr. Der Konzernumsatz sei von 9,9 Milliarden Euro auf 10,3 Milliarden gewachsen, wie der DAX-Konzern am Freitag in Hannover mitgeteilt habe.Wechselkursschwankungen und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert habe Continental um 8,6 Prozent zugelegt. Die um Sonderposten bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern habe sich auf 8,1 Prozent belaufen und damit deutlich über den Schätzungen von Analysten gelegen. Im Vorjahr habe Conti von jedem Euro Umsatz im Schnitt nur 4,4 Euro als Betriebsgewinn einbehalten können. An der operativen Marge messe Conti seinen Erfolg im laufenden Geschäft.Direkt hätten sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Continental nach den Quartalszahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Reifenhersteller und Autozulieferer habe querbeet überzeugt, habe Analyst George Galliers in einer ersten Einschätzung am Freitag geschrieben. Alle Sparten hätten zu den guten Ergebnissen beigetragen. Ein hoher operativer Gewinn und niedrigere Kapitalausgaben hätten in einem höher als erwartet ausgefallenen Free Cashflow resultiert.Die Conti-Aktie habe nach Bekanntwerden der vorläufigen Zahlen an der DAX-Spitze um mehr als zwei Prozent zugelegt. Details zur Geschäftsentwicklung wie den Nettogewinn würden die Niedersachsen am 6. Mai mit dem Zwischenbericht vorlegen. Investierte Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 97,50 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Continental-Aktie. (Analyse vom 23.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link