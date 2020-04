Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

79,66 EUR -0,92% (30.04.2020, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

79,82 EUR -0,23% (30.04.2020, 12:13)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (30.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Positive Analystenkommentare nach Q1-Zahlen - AktienanalyseDer Reifenhersteller Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) hat Anfang der Woche "aktualisierte vorläufige Kennzahlen" für das erste Quartal präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Ganz so schlimm wie befürchtet sei es nun offenbar doch nicht gekommen. Der Umsatz sei auf 9,84 Mrd. Euro gesunken (Vorjahr: 11 Mrd. Euro), wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe. Anfang April habe Conti bekannt gegeben, die Erlöse dürften von Januar bis Ende März nur zwischen 9,4 und 9,8 Mrd. Euro betragen haben. Das operative Ergebnis sei ebenfalls besser ausgefallen als gedacht. Statt nur zwischen zwei und drei Prozent Marge beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe Conti 4,4 Prozent erreicht (Vorjahr: 8,1 Prozent), was der Konzern vor allem seinem Reifen- und Kunststoffgeschäft zu verdanken habe. Der Unternehmensbereich Rubber Technologies habe einen Umsatz von 3,972 Mrd. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 9,8 Prozent erwirtschaftet.Weiter erfreulich: Conti habe den Barmittelabfluss eingrenzen können. Demnach habe der freie Cash-Flow vor Zukäufen und der Abspaltung von Unternehmensteilen im ersten Quartal bei 59 Mio. Euro gelegen. Im Vorjahreszeitraum habe dieser Wert bei minus 580 Mio. Euro gelegen. Conti habe das unter anderem mit niedrigeren Zahlungen an eigene Lieferanten, dem Zahlungseingang nach einem Beteiligungsverkauf und geringeren Investitionen begründet. Zudem habe der Konzern Ende März über flüssige Mittel in Höhe von 2,53 Mrd. Euro verfügt. Für den 29. Februar hätten die Hannoveraner zuvor einen Wert von rund 2,3 Mrd. Euro angegeben. Die ungenutzten Kreditlinien hätten sich demnach zum Ende des Quartals auf 4,3 Mrd. Euro belaufen.Dass das Management um Konzernchef Elmar Degenhart wegen der Unsicherheiten in der Corona-Krise weiter auf einen Ausblick für das laufende Jahr verzichte, sei an der Börse daher zur Nebensache geraten. Unterstützt von mehreren positiven Analystenkommentaren habe die Aktie auf Wochensicht um mehr als 18 Prozent zugelegt. Allerdings dürften die etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage für die Autobranche und -zulieferer angespannt bleibe. Bei Investments in den Sektor sollten Anleger daher weiterhin auf Produkte setzen, die auch Rücksetzer unbeschadet überstehen könnten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2020)Börsenplätze Continental-Aktie: