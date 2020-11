Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (11.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Aktien von Continental seien am Mittwoch nach Veröffentlichung der Quartalszahlen sowie einer neuen Jahresprognose zunächst deutlich unter die Räder gekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate seien die Anteilsscheine des Autozulieferers und Reifenherstellers um bis zu 6,6 Prozent auf 100 Euro abgesackt. Zuletzt habe das Papier aber fast alle Verluste wieder aufholen können. Am späten Nachmittag notiere die Aktie von Continental 0,5 Prozent im Minus bei 106,60 Euro.Continental traue sich nach dem dritten Quartal wieder eine Jahresprognose zu. Der DAX-Konzern wolle im deutlich von der Corona-Krise belasteten 2020 nun einen Umsatz von rund 37,5 Milliarden Euro erzielen, so das Unternehmen. Im vergangenen Jahr habe Continental noch 44,5 Milliarden Euro erlöst. Um Sondereffekte bereinigt solle die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern 3,0 Prozent erreichen, nach 7,4 Prozent im Vorjahr. Mit den Werten liege Conti wie von Finanzanalysten erwartet.Die besonders von der Covid-19-Pandemie belastete Autozuliefersparte dürfte im Jahr einen operativen Verlust einfahren. Im vierten Quartal würden erwartete Rückstellungen für Gewährleistungen und höhere Forschungs- und Entwicklungskosten in der Sparte stärker belasten als bisher angenommen, habe das Unternehmen gewarnt.Die Aktie von Continental habe sich in der laufenden Woche extrem stark entwickelt. Angesichts hoffnungsvoller Impfstoffneuigkeiten hätten Anleger wieder bei lange geschmähten Corona-Verlieren an der Börse zugegriffen. Rund 15 Prozent sei es nach oben auf das höchste Niveau seit Februar dieses Jahres gegangen. Zuletzt sei dem Papier mit dem Ausbruch über die 100-Euro-Marke sowie die 200-Tage-Linie ein Kaufsignal gelungen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link