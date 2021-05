Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (11.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Der Bericht für das erste Quartal habe die Ende April veröffentlichten Eckdaten bestätigt (Umsatz, bereinigte EBIT-Marge, freier Cashflow). Das EPS (erstmals veröffentlicht) sei über der Analysten-Erwartung herausgekommen. Conti habe teilweise bereits von einem Basiseffekt (Q1 2020 durch Covid-19-Pandemie belastet) profitiert. Der Ausblick für 2021 sei modifiziert worden (Powertrain (Abspaltung für September 2021 geplant) nicht mehr berücksichtigt). Er bedeute umsatz- und margenseitig, dass Conti in 2021 hinter den Werten von 2019 (angepasst um Powertrain) zurückbleibe. Darüber hinaus impliziere die Margen-Guidance, dass die Folgequartale schwächer als das Auftaktquartal ausfallen würden.Der Analyst gehe allerdings davon aus, dass sich Continental kontinuierlich den im Dezember 2020 bekannt gegebenen Mittelfristzielen (organisches Umsatzwachstum: 5% bis 8% p.a.; bereinigte EBIT-Marge: rund 8% bis 11%; ROCE: rund 15% bis 20%) annähere. Seine Prognosen habe er mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2021e: 5,12 (alt: 4,78) Euro; DPS 2021e: 1,25 (alt: 1,20) Euro; EPS 2022e: 8,24 (alt: 9,87) Euro; DPS 2022e: 2,20 (alt: 2,50) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Continental-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 129,00 auf 123,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 11.05.2021)Börsenplätze Continental-Aktie: