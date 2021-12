Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

98,16 EUR +3,76% (01.12.2021, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

98,04 EUR +3,53% (01.12.2021, 16:29)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (01.12.2021/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Continental AG unter die Offenlegungsschwelle:Die Shortseller des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP haben ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) reduziert.Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 30.11.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Continental AG-Aktien von 0,56% auf 0,47% verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Continental AG-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,47% der Continental-Aktien.Börsenplätze Continental-Aktie: