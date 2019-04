Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 243.300 Mitarbeiter. (03.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Automobilbranche werde von den Fortschritten im Handelsstreit USA/China beflügelt. Davon profitiere auch die Continental-Aktie. Das Papier des Hannoveraner Konzerns stehe kurz davor, den wichtigen Widerstand bei 150 Euro zu überwinden. Knapp darüber verlaufe auch die wichtige 200-Tage-Linie. Die Continental-Aktie könnte also in den kommenden Tagen ein massives Kaufsignal generieren, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.04.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:148,48 EUR +2,80% (03.04.2019, 17:35)