Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (02.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Vorstandschef des Autozulieferers Continental, Elmar Degenhart, habe sich gegen Vorwürfe gewehrt, bei den bevorstehenden Einschnitten in dem Konzern handle es sich um ein reines Sparprogramm. "Mitten in einem historischen Umbruch der Industrie machen wir Continental zukunftsfähig", habe er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Freitag) gesagt. "Mir ist aber wichtig, dass wir nicht von einem reinen Sparprogramm reden." Continental entwickle ein komplett neues Wachstumsmodell.Das Unternehmen wolle weltweit 30.000 Stellen "verändern", davon 13.000 in Deutschland. Neben dem Wegfall von Stellen würden auch Umschulungen von Mitarbeitern und Verlagerungen von Jobs dazu zählen. Arbeitnehmervertreter hätten die Pläne scharf kritisiert. Degenhart habe ausdrücklich nicht direkt von Stellenabbau sprechen wollen. "Veränderung kann für die Beschäftigten auch Weiterqualifizierung, interne Umsetzung oder Verkauf eines Unternehmensteils unter Erhalt des Jobs bedeuten."Mit Blick auf den Standort Aachen mit 1.800 Mitarbeitern habe Degenhart aber eingeräumt, dass es dort wahrscheinlich nicht ohne Entlassungen gehen werde. "Es wäre nicht fair, etwas anderes zu behaupten. Aber wir werden alles tun, um sie so sozialverträglich und fair wie möglich zu gestalten." In der Produktion in Aachen habe ein hoher Anteil der Belegschaft keine oder keine relevante Berufsausbildung. "Wir werden daher zum Beispiel diesen Mitarbeitern eine Qualifizierung anbieten, zum Beispiel in der Logistik."Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Continental vor den anstehenden Quartalszahlen von 105 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die meisten Autozulieferer sollten die Erwartungen übertreffen, da die Pkw-Produktion überraschend gut ausgefallen sei, habe Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die jüngst gestiegenen Aktienkurse hätten aber vermuten lassen, dass auch die Schätzungen der langfristig orientierten Analysten bereits gestiegen seien. Für weitere Kurszuwächse müssten die Konsensschätzungen deshalb schon deutlich übertroffen werden und die Ziele für 2021 sichtbar steigen. Continental könnte mit den Quartalszahlen am stärksten positiv überraschen. Am 11. November veröffentliche Continental seinen Quartalsbericht.Anleger sollten ein klares Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2020)Mit Material von dpa-AFX