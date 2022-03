Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (09.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Continental-Aktie habe am Mittwoch in einem allgemein deutlich erholten Marktumfeld schwankend hohe Kursgewinne erzielt. Nach einem Spitzenplus von 6,7 Prozent infolge der vorgelegten Jahreszahlen habe der Aufschlag zuletzt noch 4,7 Prozent betragen. Die Anteile hätten sich am Vortag bereits auf Erholungskurs begeben, als Zahlen des mit Continental verflochtenen Rivalen Schaeffler bei Anlegern gut angekommen seien.Continental verdiene nach zwei harten Verlustjahren in Folge wieder deutlich besser, stelle sich aufgrund des Krieges in der Ukraine und weiterer Risiken aber auf mögliche neue Probleme für die globale Autobranche ein. Conti habe im vergangenen Jahr unterm Strich einen Gewinn von 1,46 Mrd. Euro erzielt - davor hätten der Corona-Absatzeinbruch sowie der teure Konzernumbau das DAX-Unternehmen noch in den roten Zahlen gehalten. Der Umsatz habe nach einem 15-prozentigen Minus 2020 nun wieder um sechs Prozent auf 33,8 Mrd. Euro zulegen können - stärker als von Experten gedacht.Die Hannoveraner möchten nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen für das vergangene Jahr wie erwartet wieder eine Dividende zahlen. Die Ausschüttung solle 2,20 Euro/Aktie betragen. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit rund 1,66 Euro gerechnet. Für das coronabelastete Jahr 2020 habe es keine Dividende gegeben, Conti habe 2019 und 2020 rote Zahlen geschrieben.Für das laufende Jahr rechne der Reifenhersteller mit 38 bis 40 Mrd. Euro Umsatz. Bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern plane das Management 5,5 bis 6,5 Prozent ein nach 5,6 Prozent im vergangenen Jahr. Analysten hätten sich hier mehr ausgerechnet. Im laufenden Betrieb solle auch die Autozuliefersparte wieder einen Gewinn schaffen - all dies unter dem Vorbehalt, dass sich politische Konflikte nicht noch verschärfen würden.Die Continental-Aktie habe zuletzt deutlich unter Druck gestanden. Im Bereich von 60 Euro habe der Titel aber wieder nach oben drehen können. Für eine Entwarnung sei es aber sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg ganz klar zu früh.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Continental-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 09.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)