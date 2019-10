Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

112,08 EUR -1,72% (07.10.2019, 14:49)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

112,08 EUR -2,64% (07.10.2019, 15:06)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (07.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Continental-Aktie habe stürmische Zeiten hinter sich. Seit dem Rekordhoch von 257,40 Euro Anfang 2018 befinde sich der Kurs auf Talfahrt. 2018 sei die Aktie mit einem Abschlag von 47% einer der schwächsten Titel im DAX gewesen. Auch im laufenden Jahr gehöre das Papier des Hannoveraner Konzerns zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Ein Ende der Talfahrt scheine kurzfristig nicht in Sicht.Bei den Analysten spreche sich derzeit zwar die große Mehrheit für ein Halten der Continental-Aktien aus. Ein Blick auf den Chart zeige aber, dass sich nur wenige Anleger an diese Empfehlung halten würden. Die Continental-Aktie notiere rund 7% unter dem Stand von Ende 2018 und das obwohl der DAX in diesem Jahr bisher rund 13% zugelegt habe. Charttechniker würden von einer "relative Schwäche" des Titels sprechen. Die nächste technische Unterstützung warte im Bereich des Jahrestiefs bei 103,62 Euro. Ein erneuter Test dieser Marke erscheine im aktuellen Marktumfeld sehr wahrscheinlich. Wenn Vorstandschef Elmar Degenhart und Co nicht nachhaltig die Kurve bekämen, würden sogar wieder zweistellige Notierungen drohen.Anleger sollten bei der Continental-Aktie vorerst ein positives Signal abwarten und an der Seitenlinie bleiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: