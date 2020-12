Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

118,60 EUR +3,94% (16.12.2020, 11:47)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (16.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Das Papier des Hannoveraner Konzerns habe sich am Mittwoch gleich zu Handelsstart zum stärksten Wert im DAX aufgeschwungen. Und das aus gutem Grund. Continental habe zum Kapitalmarkttag geladen und ehrgeizige Ziele verkündet. Davon profitiere auch die Aktie. Sie nähere sich in schnellen Schrittem dem 52-Wochen-Hoch bei 120,86 Euro. Sollte diese Hürde genommen werden, dann würde die Continental-Aktie ein starkes Kaufsignal generieren und hätte Luft sogar bis in den Bereich von 150 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.12.2020)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:118,60 EUR +4,77% (16.12.2020, 11:32)