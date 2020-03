Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

70,93 EUR -9,39% (12.03.2020, 12:26)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

71,39 EUR -8,47% (12.03.2020, 12:40)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (12.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Drastischer Absturz - AktienanalyseHohe Abschreibungen und Kosten für den Umbau haben den Autozulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) 2019 tief in die Verlustzone gedrückt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe ein Fehlbetrag von 1,2 Mrd. Euro nach einem Gewinn von 2,9 Mrd. Euro ein Jahr zuvor gestanden - das schlechteste Ergebnis seit zehn Jahren. Auch operativ habe Conti rote Zahlen geschrieben: Der Betriebsverlust habe bei 268 Mio. Euro nach einem positiven Ergebnis von vier Mrd. Euro im Vorjahr gelegen. Bereinigt um Sondereffekte habe der DAX-Konzern ein Betriebsergebnis von 3,2 Mrd. Euro ausgewiesen, ein Rückgang von gut einem Fünftel. Die operative Rendite sei auf von 9,3 auf 7,4 Prozent geschrumpft. Der Umsatz sei marginal auf 44,5 Mrd. Euro geklettert. Und Besserung sei zunächst nicht in Sicht: Das Umfeld werde 2020 herausfordernd bleiben, so Finanzchef Wolfgang Schäfer.Neben den Produktionsrückgängen hätten Turbulenzen aus der Coronavirus-Epidemie, weiter ungeklärte Handelskonflikte sowie drastisch verschärfte Abgasvorschriften in Europa der Automobilindustrie zugesetzt. Bei der um Sondereffekte bereinigten operativen Marge habe der Konzern seine Anleger daher auf einen weiteren Rückgang auf 5,5 bis 6,5 Prozent eingestimmt. Da habe auch nicht geholfen, dass der Autozulieferer trotz der tiefroten Zahlen eine Dividende von 4,00 Euro springen lassen wolle und Kostensenkungen angekündigt habe.Anleger nahmen Reißaus und schickten die Continental-Aktie auf Monatssicht um fast 34 Prozent nach unten, auf den tiefsten Stand seit Mitte 2012, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2020)Börsenplätze Continental-Aktie: