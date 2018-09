Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

151,95 EUR -0,39% (06.09.2018, 10:30)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (06.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern stehe weiter unter Druck. Zwei Gewinnwarnungen in Folge hätten den Vorstand dazu veranlasst, seine Spitzenmanager zu verstärkten Anstrengungen aufzufordern. Neben Wachstumsprogrammen solle es nun auch externe Unterstützung für schwächelnde Geschäftsbereiche geben. Keine guten Vorzeichen für die Continental-Aktie. Seit Juli seien mehr als 20 Mrd. Euro Börsenwert futsch. Continental sollte jedoch ab 2019 den Swing schaffen.Unter den Aktien im Bereich der Autozulieferer falle die Wahl auf Continental. Anleger sollten eine Bodenbildung abwarten. Diese sollte im Bereich zwischen 140 Euro und 155 Euro stattfinden. In diesem Bereich lägen mehrere Unterstützungen. Zuletzt habe die Continental-Aktie im Jahr 2014 so niedrig notiert, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:151,90 EUR -0,52% (06.09.2018, 10:15)