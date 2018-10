Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (11.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Analysten der DZ BANK nehmen in einer aktuellen Veröffentlichung die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die großen Zulieferer in der Automobilindustrie hätten das Wettrüsten begonnen. Im Mittelpunkt stünden dabei E-Mobilität und autonomes Fahren. Das berge Risiken, schaffe aber auch neue Wachstumspotenziale.Gerade sei die IAA Nutzfahrzeugmesse 2018 in Hannover zu Ende gegangen. Laut Veranstalter hätten mit über 2.000 Ausstellern und 435 Weltpremieren (+31%) neue Maßstäbe gesetzt werden können. Dabei würden schon diese Zahlen zeigen, mit welch großen Umbrüchen sich Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen und die anderen großen Automobilzulieferer derzeit auseinander setzen müssten. Im Fokus stünden dabei unter anderem elektrisch und autonom fahrende Nutzfahrzeuge. Der Güterverkehr werde in Zukunft weiterwachsen und Mensch und Umwelt immer stärker belasten. Um hier gegenzusteuern, seien Milliardeninvestitionen in entsprechende Technologien nötig, die von einem einzelnen Anbieter oft gar nicht entwickelt und finanziert werden könnten. Auch aus diesem Grund seien etwa Continental und Knorr-Bremse erst Mitte September eine Partnerschaft zur Entwicklung schlüsselfertiger Systemlösungen für hochautomatisiertes Fahren bei Nutzfahrzeugen eingegangen.Für Anleger sei die Rolle von Continental als Innovationstreiber in der Automobilbranche besonders interessant. Erst kürzlich habe eine Idee des Konzerns im Rahmen des Automotive Brand Contest die Auszeichnung "Innovation of the Year" erhalten, welche das Interior von zukünftigen Fahrzeugen verändern und die Steuerung mehrerer Displays und Kameras ermöglichen solle. Auch im Bereich Elektromobilität erkenne das Unternehmen die Herausforderungen von Autofahrern. Mit seiner Arbeit am Thermomanagement von Fahrzeugen solle die Effizienz von Elektrofahrzeugen um bis zu 25 Prozent gesteigert und die Reichweite von E-Autos in Zukunft weniger stark vom Wetter abhängig werden.Infolge schätzt die Mehrheit der Analysten die Aktie weiterhin mit einem "halten"- bzw. "kaufen"-Urteil und einem Kursziel von gut 191 Euro ein, womit sich weiterhin ein spürbares Kurspotenzial für den Titel ergibt. (Stand vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link