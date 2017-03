Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (09.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie steigt - ChartanalyseDie Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) befindet sich seit November in einem seit mehr als vier Monaten bestehenden Aufwärtstrendkanal, der aktuell zwischen 192 und 209 Euro beschrieben werden kann, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Auch den langfristig steigenden Trend im Wochenchart zwischen 184 und 266 Euro habe die Continental-Aktie zuletzt wieder aufgenommen. Ende Februar hätten die Notierungen dabei mit 196 Euro den höchsten Stand seit September letzten Jahres erreicht. Seitdem tendiere die Continental-Aktie in einer ruhigeren Phase mit einem wesentlichen Support um 190 Euro zur Seite.Da sich die Continental-Aktie derzeit im unteren Bereich der beiden eingangs genannten Trendkänale bewege, gelte es für sie deshalb, deren Richtung dort aufzunehmen und mit erneut steigenden Notierungen umzusetzen. Für diesen Fall könnte in Kürze der Sprung über die 200-Euro-Marke bevorstehen und nächste Ziele an den Hochs aus dem Jahr 2015 um 230 Euro zu finden sein, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.03.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:189,50 EUR -1,64% (09.03.2017, 12:11)