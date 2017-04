Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen vorläufigen Umsatz von rund 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (24.04.2017/ac/a/d)

Berlin (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern sei auf dem aktuellen Kursniveau fair bewertet. Bei allgemeiner Marktschwäche könne der Aktienkurs nochmals auf 190 Euro gedrückt werden, doch viel tiefer sollte die Continental-Aktie beim stabilen Ausblick nicht abrutschen. Dazu bräuchte es einen marktbreiten, heftigen Ausverkauf, doch den erwarte Heibel derzeit nicht.Aber auch nach oben sei nicht viel Spiel für Continental drin. Bei 231 Euro liege das bisherige Allzeithoch, das dürfte die Aktie mit der Fortführung der bisherigen erwarteten Geschäftsentwicklung in den kommenden 12 bis 18 Monaten nicht überspringen. Für ein Überspringen dieser Marke wäre etwas Fantasie notwendig: Fantasie über eine führende Stellung in der Entwicklung spezieller Komponenten für autonom fahrende Autos.Alternativ könnte auch aufkommender Druck auf die etablierten Autobauer helfen, der Continental-Aktie Beine zu machen. Wenn absehbar werde, dass Autobauer ihre Investitionen deutlich nach erhöhen und Teile der Entwicklung an Zulieferer vergeben würden, dann dürfte Continental als größter deutscher Zulieferer ganz vorne dabei sein, diese Investitionsbudgets abzugreifen.Die Continental-Aktie sei für einen langfristig orientierten Anleger eine gute Alternative um am Umbruch der Automobilbranche teilzuhaben. Doch abgesehen von der Größe bislang könne Heibel bei den Hannoveraner keine technologischen Entwicklungen sehen, die das Unternehmen zu einem unverzichtbaren Partner für die Entwicklung neuer Technologien machen würden. Die Chancen stünden gut, dass Continental dabei sein werde. Aber Unternehmen wie Infineon, NVIDIA und NXP seien in seinen Augen besser positioniert, um von dem Umbruch im Automobilsektor zu profitieren, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 16 vom 21.04.2017)Börsenplätze Continental-Aktie: