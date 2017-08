Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (15.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Verschnaufpause möglich - AktienanalyseUm etwa 130 Prozent kletterte die Aktie des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in den vergangenen fünf Jahren, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Unfälle, Emissionen, Zeitverlust, notorische Parkplatznot, Stress - dies seien die negativen Folgen eines immer höher werdenden Verkehrsaufkommens in Großstädten. Die im DAX notierte Continental arbeite nach eigener Auskunft an Lösungen für den Großstadtverkehr von morgen, um die Lebensqualität in den Städten zu verbessern. "Deshalb entwickeln wir divisionsübergreifend Lösungen für autonom fahrende Robo-Taxis und beginnen bereits in diesem Jahr mit der praktischen Erprobung. Continental kann dafür auf ein nahezu lückenloses Portfolio an eigenen Sensoren, Aktuatoren, Steuergeräten sowie Kommunikations- und Vernetzungstechnik zurückgreifen", habe Vorstandsmitglied Frank Jourdan per Pressemitteilung erklärt.Die Tatsache, dass Continental an selbstfahrenden Taxis arbeite, unterstreiche ohne Zweifel die Innovationsfreude des Unternehmens aus Hannover. Mittel- bis langfristig könnte die Conti-Aktie daher auf einem höheren Kursniveau notieren. Kurzfristig aber könnte der DAX-Titel, auch vor dem Hintergrund einer derzeit negativen Saisonalität, eine Verschnaufpause einlegen.Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:189,70 EUR -0,11% (15.08.2017, 10:42)