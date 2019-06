Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 139,00 Sector Perform RBC Capital Markets Joseph Spak 03.06.2019 130,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 02.06.2019 148,00 Neutral Credit Suisse Sascha Gommel 20.05.2019 130,00 Neutral UBS David Lesne 14.05.2019 155,00 Buy Bank of America Kai Müller 14.05.2019 180,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 13.05.2019 140,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 10.05.2019 150,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 10.05.2019 152,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 10.05.2019 148,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 09.05.2019 157,00 Buy Goldman Sachs Gungun Verma 09.05.2019 210,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 09.05.2019 150,00 Halten NordLB Frank Schwope 09.05.2019 137,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 09.05.2019

Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

124,20 EUR +0,47% (07.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

124,02 EUR -0,31% (07.06.2019, 18:12)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (07.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 oder 130,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 09.05.2019 ihre Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. Mai zu entnehmen ist, sei der den Aktionären zuzurechnende Überschuss um über ein Fünftel auf 575 Millionen Euro abgesackt. Der Umsatz sei wie vom Konzern bereits mitgeteilt um knappe 0,3% auf 11,05 Milliarden Euro gestiegen. Wenn der Rückenwind vom schwächeren Euro und Zu- wie Verkäufe ausgeklammert würden, wäre der Erlös jedoch um 2% gesunken. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei um gut 17% auf 884 Millionen Euro gefallen. Die Prognose habe das Management um Chef Elmar Degenhart bestätigt. Der Konzern rechne insbesondere in der zweiten Jahreshälfte mit einer Belebung des Umfelds.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Max Warburton, in einer Analyse vom 09.05.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 210,00 Euro bestätigt. Im ersten Quartal des Autozulieferers und Reifenherstellers sei vor allem die Sparte Interior überraschend schwach gewesen, so der Analyst. Dieser Bereich sei aber in jüngster Zeit der verlässlichste gewesen. Da unklar sei, wieviel der Schwäche temporär sei, müsse dieses Segment jetzt genau beobachtet werden.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Continental-Aktie kommt von Jefferies. Philippe Houchois, Aktienanalyst von Jefferies, hat in einer Sektorstudie vom 02.06.2019 die Aktie weiterhin mit dem Rating "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 142,00 auf 130,00 Euro gesenkt. Ein vorsichtiger Grundtenor zum operativen Geschäft der Reifenhersteller mache deren Aktien für das zweite Quartal nicht sonderlich interessant, so der Analyst. Er habe seine Schätzungen etwas gesenkt. Im weiteren Jahresverlauf rechne er aber mit schrittweisen Verbesserungen und favorisiere die Reifenbranche (allen voran Michelin) weiter vor den allgemeinen Autozulieferern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?