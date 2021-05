Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 115,00 Halten NordLB Frank Schwope 17.05.2021 130,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 16.05.2021 123,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 11.05.2021 125,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 11.05.2021 125,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 07.05.2021 150,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 07.05.2021 154,00 Buy UBS David Lesne 06.05.2021 155,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 06.05.2021 118,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 06.05.2021 123,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 06.05.2021



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

115,28 EUR +0,26% (18.05.2021, 08:04)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

114,82 EUR +0,07% (17.05.2021)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (18.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 155,00 oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 6. Mai 2021 die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. Mai zu entnehmen ist, mache sich Continental nach einem verbesserten Ergebnis zum Jahresstart Hoffnung auf eine weitere Entspannung des lange corona-getrübten Geschäfts in den kommenden Monaten. Im ersten Quartal habe der Konzern aus Hannover einen Nettogewinn von 448 Mio. Euro erzielt. Im Vorjahreszeitraum seien es - kurz bevor sich die Viruskrise von Asien aus weltweit ausgebreitet habe - noch 292 Mio. Euro gewesen, danach sei es mit dem Ergebnis zunächst steil abwärts gegangen. Die Märkte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge hätten nun besonders in China stark zugelegt. In Europa und Nordamerika seien sie dagegen nach wie vor klar schwächer gewesen.Vorstandschef Nikolai Setzer sehe insgesamt einen "gut gelungenen Start" 2021. Vor allem die Unsicherheiten rund um den Mangel an Halbleiter-Chips seien jedoch weiter zu berücksichtigen: "Die kommenden Monate bleiben sehr herausfordernd. Denn die globale Wirtschaft kommt erst nach und nach auf Touren - dies nicht zuletzt wegen der Engpässe bei der Lieferung von Elektronik-Bauteilen." Außerdem seien Marktschwankungen aufgrund von weiteren Corona-Effekten nicht auszuschließen, und die Preise für einige wichtige Rohstoffe des Autozulieferers seien gestiegen.Die meisten übrigen Geschäftszahlen habe Continental kürzlich schon genannt. Der Umsatz habe verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 3,5% auf 10,3 Mrd. Euro gesteigert werden können, vor Zinsen und Steuern seien 834 Mio. Euro als bereinigtes Ergebnis übrig geblieben. Auch bei Reifen und Kunststofftechnik sei es aufwärts gegangen. Die zentrale Sparte für Verbrenner- und Elektroantriebe solle im September in das neue Unternehmen Vitesco abgespalten werden. Ohne diesen Bereich gerechnet, wolle Conti 2021 im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 32,5 bis 34,5 Mrd. Euro erzielen. Inklusive Vitesco hätten zuvor 40,5 bis 42,5 Mrd. im Plan gestanden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Sascha Gommel, in einer Analyse vom 06.05.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 155,00 Euro belassen. In allen Sparten habe der Autozulieferer und Reifenhersteller die Erwartungen übertroffen, so der Analyst. Eine Anhebung des Ausblicks mit Vorlage der Kennziffern für das zweite Jahresviertel halte er für wahrscheinlich.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: