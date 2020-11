Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 17.11.2020 115,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 13.11.2020 105,00 Halten Nord LB Frank Schwope 12.11.2020 108,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 12.11.2020 140,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 12.11.2020 110,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 12.11.2020 100,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 12.11.2020 95,00 Hold Yasmin Steilen Commerzbank 12.11.2020 90,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 11.11.2020 113,00 Neutral Goldman Sachs Gungun Verma 11.11.2020



DE0005439004



543900



CON



CTTAF



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (23.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 90,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 11. November 2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, würden der teure Konzernumbau und die trüben Aussichten für die weltweite Fahrzeugproduktion Continental vorerst in den roten Zahlen halten - trotz Corona-Krise laufe das Tagesgeschäft aber wieder besser. Der Nettoverlust im Zeitraum zwischen Juli und September habe bei knapp 720 Mio. Euro gelegen. Im zweiten Jahresviertel habe das Unternehmen ein Minus von 741,1 Mio. Euro verbucht.Gleichzeitig sei es im laufenden Betrieb nach dem Einbruch im Frühjahr infolge der Viruskrise aufwärts gegangen: Es sei Conti gelungen, den Fehlbetrag vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten von 634 Mio. Euro auf zuletzt plus 832 Mio. Euro zu drehen.Ein Grund für die anhaltenden Belastungen seien hohe Abschreibungen und die Umbaukosten. Conti wolle Tausende Jobs um- oder abbauen, die Bekämpfung der Corona-Rückgänge mische sich mit dem Strukturbruch in der gesamten Autoindustrie.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Sascha Gommel, in einer Analyse vom 17.11.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating vor dem im Dezember anstehenden Investorentag bestätigt. Das Kursziel wurde von 123,00 auf 150,00 Euro angehoben. Das Segment Automotive des Autozulieferers werde sich besser entwickeln als die generelle Fahrzeugproduktion, so der Analyst. Mit der Profitabilität im Reifengeschäft dürften sich der Konzern aus Hannover zudem wieder an die Spitze der Branche setzen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: