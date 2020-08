Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 22.07.2020 105,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 21.07.2020 85,00 Halten Nord LB Frank Schwope 21.07.2020 64,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 21.07.2020 93,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 21.07.2020 89,00 Neutral Goldman Sachs Gungun Verma 20.07.2020 105,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 20.07.2020 67,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 10.07.2020 70,00 Neutral UBS Patrick Hummel 09.07.2020 75,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 07.07.2020 90,00 Underweight Barclays Erwann Dagorne 09.06.2020 95,00 Equal-weight Morgan Stanley Victoria Greer 29.05.2020 110,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 27.05.2020

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

85,64 EUR +0,56% (04.08.2020, 08:12)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

85,68 EUR +3,78% (03.08.2020)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (04.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 64,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 5. August 2020 die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2020 präsentieren. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Juli zu entnehmen ist, habe der Autozulieferer und Reifenhersteller in der Corona-Krise schwere Einbußen hinnehmen müssen und einen deutlichen Verlust eingefahren. Der Umsatz sei laut vorläufiger Zahlen im zweiten Quartal auf 6,62 Milliarden Euro gefallen. Bereinigt um Zu- wie Verkäufe sei das ein Minus von 39,8 Prozent gewesen. Vor Sondereffekten habe die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern bei -9,6 Prozent gelegen, was einen operativen Verlust von rechnerisch rund 636 Millionen Euro bedeute. Ein Jahr zuvor habe Conti hier noch 868 Millionen Euro verdient. Damit habe Conti in etwa wie von Analysten erwartet abgeschnitten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der DZ BANK, Michael Punzet, in einer Analyse vom 27.05.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "kaufen"-Rating bestätigt und den fairen Wert von 82,00 auf 110,00 Euro angehoben. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise rechne der Analyst mit einer Normalisierung der Autonachfrage auf niedrigem Niveau. Der Reifenhersteller und Zulieferer sollte im Zuge der Erholung von seiner breiten globalen Aufstellung und der soliden Bilanzstruktur profitieren.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Jose Asumendi hat den Titel in einer Analyse vom 21.07.2020 weiterhin mit dem Votum "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde bei 64,00 Euro belassen. Der Margenrückgang im Automotive-Geschäft sei deutlich geringer als von ihm erwartet ausgefallen, so der Analyst. Positiv habe er auch die Entwicklung der Antriebssparte hervorgehoben. Der Free Cashflow sei auf den ersten Blick deutlich schwächer als von ihm erwartet, dürfte aber kein längerfristiges Problem sein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?