Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 100,00 Buy UBS David Lesne 16.05.2022 65,00 Underweight Barclays Erwann Dagorne 16.05.2022 81,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 16.05.2022 76,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 15.05.2022 65,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 13.05.2022 65,00 Underperform Credit Suisse Richard Carlson 11.05.2022



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

66,38 EUR -0,60% (24.05.2022, 08:12)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

66,84 EUR +0,21% (23.05.2022)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (24.05.2022/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 11.05.2022 ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2022 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Mai zu entnehmen ist, habe der Autozulieferer und Reifenhersteller im ersten Quartal einen spürbaren Gewinneinbruch verzeichnet. Unter dem Strich sei der Konzerngewinn um 45 Prozent auf 245 Millionen Euro abgesackt. "Das abgelaufene Quartal wurde überschattet vom Krieg gegen die Ukraine und damit einhergehenden massiven Auswirkungen auf ohnehin bereits hohe Energiepreise sowie angespannte Logistikketten und Rohstoffmärkte", so Vorstandschef Nikolai Setzer. Conti habe bereits im April vorläufige Zahlen vermeldet und dabei angesichts des eingetrübten Umfelds den Ergebnisausblick gekappt.Vor allem in der Autozulieferung sei es schlecht gelaufen. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen sowie ohne Wechselkurseffekte - wäre der Erlös in der Sparte gefallen, im Tagesgeschäft seien zudem roten Zahlen angefallen. Immerhin habe Conti hier Aufträge in Höhe von über 5,8 Milliarden Euro hereingeholt, rund die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor.Stabil sei zum Jahresstart das Reifengeschäft dank gestiegenen Absatzes und guter Preisentwicklung verlaufen. Insgesamt habe der Konzern in den Monaten Januar bis März im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von acht Prozent auf 9,3 Milliarden Euro verzeichnet. Vor Zinsen und Steuern sowie um Sondereffekte bereinigt sei hingegen das operative Ergebnis um fast 40 Prozent auf 438,5 Millionen Euro gesunken.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, David Lesne, in einer Branchenstudie vom 16.05.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 100,00 Euro belassen. Lesne sei vorsichtig optimistisch geworden für die Autozulieferer. Einige Unternehmen hätten mit ihren Ausblicken auf das laufende Jahr die Risiken erheblich verringert. Zudem dürften steigende Preise ab dem zweiten Quartal helfen, der Analyst rechne mit erfolgreichen Preisverhandlungen von Conti. Auch sei das Segment Autozulieferer rund 40 Prozent niedriger bewertet als zum Zeitpunkt der Mitte eines Branchenzyklus.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: