Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

51,35 EUR +5,10% (26.03.2020, 16:16)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE0005437305



WKN CompuGroup-Aktie:

543730



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (26.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup dürfte vom Trend zur Telemedizin profitieren - AktienanalyseAuch in den USA verhängen immer mehr Bundesstaaten Ausgangsbeschränkungen und -sperren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Davon profitiere der Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Internet und per App, Teladoc. Die US-Aktie gehöre seit Ausbruch der Krise zu den großen Gewinnern. Dieser Trend dürfte nun auch in Deutschland ankommen, wo große Teile der Ärzteschaft dem Thema Telemedizin lange Zeit skeptisch gegenübergestanden hätten. Doch das ändere sich unter dem wachsenden Druck der Corona-Epidemie. Lauf Swantje Middeldorff von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KV) möchten viele Ärzte jetzt so schnell wie möglich Videosprechstunden anbieten. Einer der Anbieter auf diesem Gebiet sei CompuGroup Medical (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF).CompuGroup Medical stelle ab sofort allen Kliniken die "Clickdoc Videosprechstunde" kostenlos zur Verfügung - unabhängig davon, ob diese bereits CompuGroup-Software nutzen würden oder nicht. Insgesamt seien bereits mehr als 11.000 Anmeldungen eingegangen. Zudem offeriere die Gesellschaft eine Lösung für Ärzte und Praxisteams, die derzeit nicht wie gewohnt in der Praxis arbeiten könnten. Sie hätten dadurch - ebenfalls zunächst kostenlos - die Möglichkeit, auch von zu Hause aus den Praxisbetrieb aufrecht zu erhalten. So seien beispielsweise Abrechnung und andere Verwaltungstätigkeiten durch das Mobile Praxis Center bequem und sicher auch aus dem Homeoffice möglich. Durch das kostenlose Zurverfügungstellung der Software dürfte CompuGroup viele Neukunden gewinnen. Daher könnte auch dieses Unternehmen gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:50,60 EUR +3,65% (26.03.2020, 16:00)