Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (14.06.2019/ac/a/t)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) charttechnisch unter die Lupe.Seit gut zehn Jahren bewege sich die CompuGroup-Aktie innerhalb eines stabilen Aufwärtstrendkanals nach Norden. Mit dem Abschluss einer Korrekturflagge bzw. der Auflösung der Schiebezone zwischen 40 EUR und 60 EUR habe der Titel zuletzt sogar nochmals zwei trendbestätigende Signale geliefert. Eine Trendfortsetzung stelle also weiterhin das wahrscheinlichste Szenario dar. In die gleiche Kerbe schlage derzeit der "HSBC Trendkompass". Die objektive Auswertung anhand des wöchentlichen Analysetools signalisiere ebenfalls eine idealtypische Aufschwungphase. Gemessen am Kriterium der relativen Stärke zähle die CompuGroup-Aktie sogar zum Besten was der deutsche Kurszettel derzeit zu bieten habe. Aus der Höhe der zuvor angeführten Tradingrange ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 80 EUR. Die obere Begrenzung des o. g. Aufwärtstrendkanals biete aktuell sogar Raum bis 84,42 EUR. Als Stop-Loss auf der Unterseite seien die alten Ausbruchsmarken bei rund 60 EUR prädestiniert, denn das Rebreak dieses Levels wäre gleichbedeutend mit dem Rückfall in die beschriebene ehemalige Tradingrange, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:69,00 EUR +1,92% (13.06.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:68,40 EUR -0,44% (14.06.2019, 09:05)