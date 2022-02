XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

53,75 EUR +0,28% (11.02.2022, 12:40)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 8.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (11.02.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Exzellentes Langfristinvestment! AktienanalyseCompuGroup (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) erwartet für 2022 eine operative Marge zwischen 21 und 24 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das wäre am oberen und unteren Ende je ein Prozentpunkt mehr, als der Softwareanbieter 2021 habe erreichen wollen. Das organische Wachstum solle zwischen drei und acht Prozent liegen. CompuGroup habe zudem seine Prognose für 2021 erneut bestätigt, da sich die Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen um voraussichtlich einen Monat verzögern werde.Da der Trend zur Digitalisierung des Gesundheitswesens intakt sei, sei die Aktie sicherlich weiterhin ein exzellentes Langfristinvestment. Das scheine auch Eckart Pech, der bei CompuGroup seit November 2019 den neu geschaffenen Bereich Consumer and Health Management Information Systems führe, so zu sehen. Er hat für etwas mehr als 60.000 Euro Aktien gekauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:53,75 EUR +0,75% (11.02.2022, 12:44)