Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (15.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Die Corona-Krise offenbare nicht nur Lücken im Gesundheitswesen, sondern zeige auch auf, dass die Bundesregierung das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren verschlafen habe. Mit der Einführung des elektronischen Rezepts schlage Deutschland den richtigen Weg in Richtung Digital Health ein. Doch auch in Sachen Telemedizin gebe es jede Menge Nachholbedarf, von dem CompuGroup Medical mittelfristig profitieren könnte.Ausgangsbeschränkungen und -sperren stelle die Bevölkerung und das Gesundheitssystem vor heftige Herausforderungen. Doch darin liege auch die Chance, den Alltag stärker denn je zu digitalisieren. "Wären viele Gesundheitssysteme heute schon weiter in der digitalen Transformation, wäre das an vielen Stellen schon viel hilfreicher gewesen", bringe es CompuGroup-Finanzvorstand Michael Rauch gegenüber dem "Aktionär" auf den Punkt."Insbesondere für die sehr schnelle Herstellung sozialer Distanz oder die Versorgung unter Ausgangssperren sind zum Beispiel Videosprechstunden und Telemonitoring hervorragend geeignet." CompuGroup biete die passenden Lösungen an. Hoch im Kurs stehe derzeit CLICKDOC, die Videosprechstunde der Koblenzer. Der Dienst sei für Ärzte, Apotheker und Co gedacht und (noch) kostenlos.Gewinne die digitale Transformation in Deutschland nach der Corona-Krise an Fahrt, sollte CompuGroup zu den großen Gewinnern zählen und den Prozess aktiv begleiten. "Der Aktionär" habe die Aktie rechtzeitig in Ausgabe 15/2020 zu Kursen um die 55,00 Euro zum Kauf empfohlen. Investierte Anleger bleiben an Bord und setzen jetzt auf einen nachhaltigen charttechnischen Ausbruch über das Februar-Hoch, so Michel Doepke. (Analyse vom 15.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CompuGroup-Aktie: