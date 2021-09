XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 8.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (23.09.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktie gehört zu den Anlegerlieblingen - AktienanalyseKapitalmarkttage dienen Aktiengesellschaften dazu, ihre Investoren und Analysten über Strategien und Entwicklungen in strategisch wichtigen Märkten und Geschäftsfeldern zu informieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vor dem Hintergrund sei die entsprechende Veranstaltung von CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) mit Spannung erwartet worden. Die Aktie gehöre seit Jahren zu den Anlegerlieblingen. Die Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. Das Management habe erstmals Mittelfristziele für die Entwicklung der EBITDA-Rendite bekannt gegeben. Demnach strebe CompuGroup Medical an, die bereinigte Marge auf circa 25 Prozent im Jahr 2023 und auf circa 27 Prozent im Jahr 2025 zu erhöhen. Zum Vergleich: Für 2021 würden 21 bis 22 Prozent angepeilt. Bereits vorher sei bekannt gewesen, dass der Konzernumsatz bis 2025 organisch um mindestens fünf Prozent pro Jahr gesteigert werden solle."Die Digitalisierung findet endlich - verstärkt noch durch die Pandemie - auch im Gesundheitswesen statt. Für unsere Kunden ändert sich die Welt rasant. CompuGroup Medical ist ideal positioniert, um Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen", sage CEO Dirk Wössner. Angesichts des Umbruchs, in dem sich die Gesundheitsbranche befinde, dürften die Wachstumsziele gerade im Hinblick auf den Umsatz noch Luft nach oben lassen - zumal Übernahmen noch nicht eingerechnet seien. Gerade hier sorgt das Unternehmen immer wieder für Schlagzeilen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2021)