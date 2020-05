Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (27.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geldhaus habe in den vergangenen Jahren beim Kreditwachstum ordentlich zugelegt, doch die potenziellen Ausfälle würden durch Corona steigen. Dazu sei schon die Risikovorsorge in Q1 erhöht worden. Doch nun wolle das Finanzinstitut nachrangige Anleihen in Milliardenhöhe emittieren, um ihre Kapitalbasis zu stärken.Das habe der MDAX-Konzern gestern in einer Meldung bekannt gegeben. Insgesamt sollten nachrangige Schulverschreibungen (AT1-Anleihen) für insgesamt drei Milliarden Euro ausgegeben werden, um so das Kernkapital zu stärken. Die harte Kernkapitalquote habe in Q1 13,2 Prozent betragen und solle mittelfristig nicht unter 12,5 Prozent sinken. Die von der Hauptversammlung 2019 bewilligte Aufnahme von zusätzlichem Kernkapital solle genutzt werden, um die Kapitalstruktur zu optimieren. Finanzvorständin Bettina Orlopp habe in diesem Zusammenhang auf die jüngste regulatorische Änderung verwiesen, die den Banken eine stärkere Einbeziehung des zusätzlichen Kernkapitals bei der Erfüllung der Kapitalanforderungen erlaube. Dies sei auch angesichts zusätzlicher Geschäftschancen in der Coronakrise sinnvoll.Die Bekanntgabe der Anleiheemissionen habe keinen negativen Einfluss auf den Aktienkurs. Bereits vorbörslich lege die Commerzbank-Aktie weiter zu. Anders als bei einer klassischen Kapitalerhöhung gebe es keine Verwässerung, da sich die Anzahl der ausgegebenen Anteilsscheine gar nicht ändere. Vielmehr werde das Kapital über die Ausgabe von Anleihen am Fremdkapitalmarkt beschafft.Die Commerzbank-Aktie habe heute früh bereits den Widerstand bei 3,65 Euro nehmen können und gebe weiter Gas. DER AKTIONÄR rate zum Kauf und habe ein Ziel von 4,50 Euro ausgegeben. Ein Stopp wird bei 2,60 Euro gesetzt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,646 EUR +3,05% (27.05.2020, 09:20)