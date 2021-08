Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) habe gestern eher matte Q3-Zahlen berichtet und habe unter pandemiebedingten Einschränkungen ihrer Fertigungskapazitäten gelitten. Der Ausblick sei umsatzmäßig bestätigt worden, die Profitabilität sehe man indes marginal höher. Die Aktie habe im gestrigen Handel 0,4% verloren.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (-5,2%) habe auch im abgelaufenen Quartal die Anzahl an verkauften Fahrzeugen erneut steigern und somit die Analystenschätzungen übertreffen können. Im Hinblick auf das restliche Jahr halte die BMW Group an ihrem positiven Ausblick zum Geschäftsverlauf für das Jahr 2021 grundsätzlich fest.



Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) (+6,4%) habe in Q2 2021 vor allem von den Steigerungen in den Bereichen Financial Services und Retail Banking profitiert. Aufgrund der positiven Ergebnisse im zweiten Quartal hätten die Franzosen die Jahresziele angehoben und gehe davon aus trotz des noch immer unsicheren Umfelds die Umsätze in allen Geschäftsfeldern weiter steigern zu können.



Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) (-0,4%) wolle für USD 3,2 Mrd. oder USD 38 je Aktie in bar das US-Biotech-Unternehmen Translate Bio (ISIN: US89374L1044, WKN: A2JPE8, NASDAQ-Ticker-Symbol: TBIO) (+29,2%) übernehmen. Mit Translate Bio könne Sanofi nach eigenen Angaben seine Ziele im Bereich mRNA-Technologie und Entwicklung von Impfstoffen als Therapeutika vorantreiben.



Der US-Pharmakonzern Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) habe im zweiten Quartal etwas weniger verdient, aber mehr umgesetzt als erwartet. Der Kurs sei um 3,8% nach oben geklettert.



Lenzing (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) habe das schon vorab berichtete Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) mit den finalen Zahlen zum Q2 21 bestätigt, das sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfacht habe.



Mit einem EBITDA von EUR 540 Mio. habe voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) im Q1 2021/22 sowohl die Prognose der Analysten der Raiffeisen Bank International AG von EUR 512 Mio. als auch den Konsens von EUR 505 Mio. übertroffen. Der Umsatz von EUR 3,5 Mrd. habe den Schätzungen entsprochen. Angesichts des weiteren Anstiegs der Stahlpreise und der starken wirtschaftlichen Dynamik habe der Konzern den Ausblick angehoben. (04.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) hat heute Früh seine Q2-Zahlen berichtet, welche von Aufwendungen für den Konzernumbau und Abschreibungen für ein gestopptes Outsourcing-Großprojekt belastet waren und damit wieder einen Verlust (EUR 527 Mio. vs. Konsens von EUR 504 Mio.) nach sich zogen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für das Gesamtjahr erwarte die Commerzbank weiterhin ein positives operatives Ergebnis und sehe sich in seiner Transformation gut im Plan.Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) (-1,6%) habe die Knappheit bei Halbleitern besser verkraftet als viele Konkurrenten und den Gewinn dank der Erholung der Autonachfrage überraschend stark gesteigert und die Erwartungen der Analysten beim operativen Ergebnis (JPY 997,5 Mrd. vs. JPY 752 Mrd.) klar geschlagen.Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) (-1,4%) habe trotz eines soliden Wachstums von 34% die Analystenerwartungen beim Umsatz leicht verfehlt, operativ die Erwartungen trotz Rückgängen beim Gewinn jedoch deutlich geschlagen. Das Aktienrückkaufprogramm wolle der Konzern von ursprünglich geplanten USD 10 Mrd. auf USD 15 Mrd. aufstocken.