Unternehmensnachrichten:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) werde heute nach der Veröffentlichung des schwachen Q2-Ergebnisberichts niedriger gehandelt. Der Kreditgeber habe einen Nettoverlust von 527 Millionen Euro gemeldet, der damit etwas höher ausgefallen sei als der erwartete Verlust von 504 Millionen Euro. Die Erträge seien im Jahresvergleich um 18,1% auf 1,86 Mrd. Euro gesunken, während die Betriebskosten im Jahresvergleich um 11% auf 1,7 Mrd. Euro gestiegen seien. Die höheren Kosten würden die Restrukturierungskosten sowie die unerwartete Abschreibung widerspiegeln. Andererseits habe die Commerzbank einen Anstieg des Zinsüberschusses um 7% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) habe mitgeteilt, dass das Unternehmen im 3. Quartal 2021 höchstwahrscheinlich einen Gewinn ausweisen werde, der unter den Erwartungen liege. Das Unternehmen habe auch gesagt, dass es unwahrscheinlich sei, dass es seine Prognose für die bereinigte EBITA-Marge für das Gesamtjahr von 3 bis 3,5% erreichen werde. Die Entscheidung komme, nachdem Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1), eine Tochtergesellschaft von Siemens Energy, ihren Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt habe.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) habe 12 elektrische "Alice"-Frachtflugzeuge bei Eviation bestellt. Die "Alice"-Flugzeuge würden nur einen Piloten benötigen und eine Fracht von über 1.200 Kilogramm transportieren. Die Flugzeuge würden etwa eine halbe Stunde Ladezeit für einen einstündigen Flug benötigen und hätten eine Reichweite von 815 Kilometern. Laut DHL sollten die Flugzeuge im Jahr 2024 ausgeliefert werden. "Alice"-Flugzeuge von Eviation würden sich noch in der Entwicklungsphase befinden, der erste Jungfernflug sei für 2022 geplant. (04.08.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden am Mittwoch gehandelt, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei einer der stärksten Indices und gewinne rund 0,8% an Wert. Der spanische IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) gehöre zu den größten Nachzüglern unter den europäischen Blue-Chip-Indices, da er als einziger europäischer Leitindex unter dem gestrigen Schlusskurs notiere. Aktienhändler sollten sich auf eine potenziell erhöhte Volatilität gegen 14:15 Uhr einstellen, wenn der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht werde.