ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (29.10.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu halten.Angesichts eines über den Markterwartungen liegenden Ergebnisses in Q3/2019 habe sich das Geldhaus genötigt gesehen, eine marketingwirksame Ad hoc-Meldung sechs Werktage vor dem eigentlichen Berichtstermin zu veröffentlichen.So habe Commerzbank auf Basis vorläufiger Zahlen im Zeitraum von Juli bis September 2019 ein um 29% höheres operatives Ergebnis von EUR 448 Mio. (Vorjahr: EUR 346 Mio., Konsens: EUR 353 Mio.) verglichen mit der Vorjahresperiode erreicht. Das Konzernergebnis sei um 35% auf EUR 294 Mio. gestiegen (Vorjahr: EUR 218 Mio., Konsens: EUR 248 Mio.).Das deutlich erhöhte operative Ergebnis führe der Vorstand auf "im Vergleich zu Q3 2018 gesteigerte Erträge, reduzierte Kosten und ein niedrigeres Risikoergebnis" zurück. Während die Gesamterträge um 2,0% auf EUR 2.183 Mio. geklettert seien, hätten die operativen Verwaltungskosten (inkl. Pflichtbeiträge) um 2,5% auf EUR 1.621 Mio. und der Risikoaufwand um 14,3% auf EUR 114 Mio. verringert werden können.Während das operative Ergebnis im Segment Privat- und Unternehmerkunden von EUR 186 Mio. auf EUR 315 Mio. deutlich habe zulegen können, habe das Segment Firmenkunden einen erheblichen Rückgang um 16,6% von EUR 175 Mio. auf EUR 146 Mio. verbucht. Die Commerzbank werde ihre endgültigen Q3-Zahlen am 7. November 2019 publizieren.Bis dahin bestätigt Michael Seufert, Analyst der Nord LB, sein "halten"-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 5,75. (Analyse vom 29.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Commerzbank AG": Keine vorhanden.