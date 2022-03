Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot von "Der Aktionär".



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,165 EUR -3,98% (01.03.2022, 14:40)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,099 EUR -5,77% (01.03.2022, 14:25)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (01.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten würden derzeit angesichts des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden katastrophalen Marktstimmung untergehen. Die Commerzbank lege nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen 2021 die Latte für die nächsten Jahre höher und erhöhe ihre Prognosen. Die Aktie könne davon nur kurzzeitig profitieren.Konkret peile der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 nun Erträge in einer Gesamthöhe von rund 9,1 Milliarden Euro an. Das seien 400 Millionen Euro mehr als bislang erwartet und 600 Millionen Euro mehr als im Jahr 2021. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen anheben, könnte der Wert noch höher ausfallen. Im Tagesgeschäft peile das Institut für 2024 nun 3 Milliarden Euro Gewinn an, das seien 300 Millionen Euro mehr als bislang in Aussicht gestellt. 2021 habe die Bank operativ knapp 1,2 Milliarden Euro verdient."Die Fortschritte bei unserer Transformation und das starke Kundengeschäft geben uns Rückenwind", habe Bankchef Manfred Knof gesagt. "Angesichts der positiven Erwartungen für die kommenden Jahre streben wir an, mehr Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben als bislang vorgesehen."Die weiteren Entwicklungen in Russland und der Ukraine verfolge die Bank genau, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Sie werde "ihre Geschäftsstrategie und ihre Risikoeinschätzung kontinuierlich an die aktuelle Lage anpassen". Das Engagement der Commerzbank in den beiden Ländern sei "überschaubar und wurde in der Vergangenheit bereits deutlich reduziert", habe das Geldhaus bekräftigt.Über Dividenden und Aktienrückkäufe wolle die Commerzbank zwischen drei Milliarden und fünf Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren (bis einschließlich 2024) ausschütten. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital solle auf mehr als sieben Prozent steigen, bislang habe der Vorstand "rund sieben Prozent" als Zielmarke ausgegeben.Klar, die Zahlen würden vermutlich von vielen Anlegern als nicht "belastbar" eingestuft - angesichts der derzeitigen globalen Unsicherheiten. Dennoch: Anleger, die zum Jahreswechsel bei der Commerzbank eingestiegen seien, lägen nach wie vor solide im Plus. Daher können Mutige auch dabeibleiben, beachten jedoch unbedingt den Stopp bei 6,60 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. Kurzfristig seien die Risiken aber nicht weniger geworden, das Chartbild spreche ebenfalls gegen einen Neueinstieg. (Analyse vom 01.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.