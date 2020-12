Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,07 EUR -2,99% (11.12.2020, 12:21)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,082 EUR -2,19% (11.12.2020, 12:06)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (11.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Staat sei nicht der bessere Unternehmer. Diese Aussage habe sicher viel Wahres. Gerade im Hinblick auf die zahlreichen Hilfsmaßnahmen des Bundes während der Pandemie lebe die Diskussion über Staatsbeteiligungen wieder auf. Bei der Commerzbank stelle sich diese Frage seit Jahren, allerdings drehe sich nun das Blatt in eine ungewohnte Richtung.Nach der Finanzkrise sei es dem Bund wichtig gewesen, die Gehälter bei Banken, die 2008/09 mit Staatsgeld gerettet worden seien, im Zaum zu halten. Zudem habe man sich um die Stabilität der Institute gesorgt. Doch neben der Kapitalausstattung sei die Profitabilität auch entscheidend. Dort habe sich bei der Commerzbank seit zehn Jahren aber nicht mehr viel getan. Seit dem verfehlten Strategieupdate des Geldhauses unter CEO Martin Zielke im Herbst 2019 sei man in den Berliner Behörden anscheinend nun in Aufruhr. Zu spät, könnte man sagen."Der Aktionär" habe mehrfach in den vergangenen Monaten über das Gutachten der Bosten Consulting Group (BCG), das im Auftrag des Bundes erstellt worden sei, berichtet. Das am wenigsten radikale Sanierungskonzept entspreche in etwa dem letzten Plan von CEO Zielke, bevor er aufgegeben habe. 10.000 Stellen, also ein Viertel aller Jobs, sollten gestrichen werden. Der neue Aufsichtsratschef Hans Jörg Vetter scheine nun die Interessen des Bundes stärker durchzusetzen als jede Führungskraft vor ihm. Vetter setze dabei wieder auf die BGC-Berater.Mittlerweile rumore es gewaltig in der Commerzbank. Davon zeuge nicht nur, dass neben Zielke auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann im Sommer hingeschmissen habe. Zahlreiche weitere Topmanager hätten den Konzern verlassen, zuletzt Firmenkundenchef Roland Boekhout. "Die Sorge in der Bank ist groß, dass wir zum Spielball der Politik werden und dass am Ende die Strategie nicht mehr im Vorstand gemacht wird, sondern zu großen Teilen von Berlin aus", habe ein langjähriger Commerzbanker gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt.Für den Bund sei die Rolle insgesamt nicht leicht: Zu lange habe man gezögert und nur auf gesellschaftlich opportune Ziele bei der Commerzbank geachtet. Die Corona-Pandemie beschleunige allerdings die Zwickmühle bei der Bank. Da die letzten Jahre nur halbherzig gehandelt worden sei, helfe jetzt nur noch ein größerer Schnitt. Kapitalseitig sei das für die Commerzbank machbar, größer seien Umsetzungsrisiken auf Ebene des Managements.Neueinsteiger warten ab, bis die Volatilität wieder abnimmt, der Stopp liegt bei 4,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.