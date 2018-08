XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,338 EUR +0,19% (22.08.2018, 13:21)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,334 EUR -0,13% (22.08.2018, 13:24)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (22.08.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank kippt Onlinebanking-Projekt Copernicus - AktiennewsDas zweitgrößte deutsche Geldhaus gibt seine Pläne für den Aufbau einer europäischen Digitalbank auf, so die Experten von "FONDS professionell".In dem Institut würden sich zu viele andere Baustellen auftun, heiße es. Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) sei mit diesem Schritt nicht allein.Die Commerzbank beerdige die Idee, eine europäische Digitalbank aufbauen zu wollen. "Wir haben inzwischen entschieden, das Projekt Copernicus nicht fortzuführen", habe Privatkundenchef Michael Mandel in einem im Intranet der Commerzbank veröffentlichten Interview gesagt, das die Nachrichtenagentur "Reuters" habe einsehen können. Die Frankfurter hätten über Monate die Chancen dieser Pläne ausgelotet."Man kann nicht alles auf einmal machen. Das erhöht die Komplexität und macht einen nicht schneller und effizienter", habe Mandel die Entscheidung begründet. "Wir haben einen klaren Fokus auf Wachstum und Effizienz in den Geschäftsfeldern, die einen direkten positiven Einfluss auf unsere Profitabilität haben."Digitaler RückzugNicht nur die Commerzbank fahre ihre Digital-Ambitionen zurück. Auch die Deutsche Bank habe im Frühsommer ihre Pläne zum Aufbau einer Onlinebank verworfen, deren Herzstück ein kostenloses Girokonto sein sollte. Stattdessen habe das Haus auf eine "digitale Plattform" verwiesen. Diese werde "um neue Angebote erweitert, die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen". Dies sei nicht der erste vergebliche Anlauf der größten deutschen Bank in die Onlinewelt gewesen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: