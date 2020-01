Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,674 EUR +1,25% (07.01.2020, 16:20)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,677 EUR +1,21% (07.01.2020, 16:08)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (07.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im Jahr 2015 habe die deutsche Kreditwirtschaft mit Paydirekt einen eigenen Bezahldienst gegründet und gegen PayPal und Co ins Rennen geschickt. Das Gemeinschaftsunternehmen tue sich seitdem jedoch schwer, die hohen Erwartungen zu erfüllen und den Erfolg des großen US-Vorbilds zu wiederholen. Nun seien die ersten Banken ausgestiegen.Wie das "Handelsblatt" berichtet habe, hätten sich zwölf private Banken von ihren Paydirekt-Anteilen getrennt, darunter unter anderem ING, Santander, Hypo-Vereinsbank und Targobank. Die sogenannten Poolbanken hätten bislang zusammen insgesamt 11,11 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen gehalten. Diese seien nun zu gleichen Teilen auf Deutsche Bank und Commerzbank übergangen. Sie würden nach dem Abschluss der Transaktion jeweils 16,67 Prozent besitzen.Angekündigt hätten die Poolbanken ihren Ausstieg bereits vor einem Jahr, der Vollzug sei zum 31. Dezember 2019 erfolgt, habe Paydirekt bestätigt. Ob und wieviel Geld für die Anteile bei der Transaktion geflossen sei, sei nicht bekannt geworden. Neben Deutscher Bank und Commerzbank seien noch die Sparkassen und Genossenschaftsbanken jeweils zu einem Drittel an Paydirekt beteiligt.Dort versuche man, dem Ausstieg der Poolbanken etwas Positives abzugewinnen: "Durch diese Anteilsübertragung wird die Gesellschafterstruktur vereinfacht", habe eine Paydirekt-Sprecherin am Dienstag in Frankfurt erklärt. "So können Entscheidungen künftig schneller, mit weniger Partnern getroffen werden."Auch bei der Commerzbank übe man sich in Optimismus: Man habe weiterhin in Paydirekt investiert, habe ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa-AFX erklärt. "Das machen wir, weil Verbraucher von ihrer Bank ein deutsches Bezahlverfahren für den E-Commerce erwarten." Gerade im Weihnachtsgeschäft des vergangenen Jahres habe sich das Bezahlverfahren "sehr gut entwickelt".Zum Vergleich: Der US-Konkurrent PayPal zähle hierzulande nach eigenen Angaben 23 Millionen Nutzer. Auch die Konkurrenz durch die Bezahldienste Apple Pay und Google Pay wachse. Da verwundere es nicht, dass deutsche Banken und Sparkassen unter dem Arbeitstitel X-Pay bereits an einem Nachfolger arbeiten würden.Favorit unter den Online-Bezahldiensten bleibe für den "Aktionär" der US-Platzhirsch PayPal. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Honey-Übernahme und einem bullishen Analystenkommentar aus dem Hause Bernstein gehe es für die Aktie am Dienstag weiter bergauf. Das jüngste Kaufsignal werde damit bestätigt. Auch Neueinsteiger könnten hier weiterhin zugreifen.Die Papiere von Commerzbank und Deutscher Bank stehen derweil nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2020)Mit Material von dpa-AFX