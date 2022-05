Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (11.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus sehe sich für wirtschaftliche Unwägbarkeiten infolge des Ukraine-Krieges gerüstet und halte an seinen Zielen fest. "Unter dem Strich rechnen wir weiterhin mit einem Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro", habe Vorstandschef Manfred Knof am Mittwoch auf der online stattfindenden Hauptversammlung bekräftigt. Nach Einschätzung Knofs dürfte sich der Ukraine-Krieg v.a. belastend auf das Firmenkundengeschäft auswirken. Die direkten Belastungen für das Institut seien dagegen relativ gering. Zudem verfüge die Commerzbank über eine solide Eigenkapitalausstattung, habe Knof betont. Andreas Thomae von Deka Investment sehe das Institut mit einer harten Eigenkapitalquote von 13,6% "solide aufgestellt und für Unwägbarkeiten gut gerüstet".Knof habe die Führung der Commerzbank zu Jahresbeginn 2021 übernommen und den Sparkurs verschärft. Die Bank, deren größter Anteilseigner der deutsche Staat mit 15,6% sei, sei im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Für dieses Jahr könnten die Aktionäre auf eine Dividende hoffen, wie aus dem in der vergangenen Woche vorab veröffentlichten Redetext Knofs hervorgehe.Die Commerzbank-Aktie habe zuletzt deutlicher ins Plus gedreht. Nun gelte es, den kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken. Die nächste wichtige Hürde auf dem Weg nach oben wäre dann die 200-Tage-Linie. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: