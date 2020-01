Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (23.01.2020/ac/a/d)



Der deutsche Bankenmarkt sei nicht erst seit gestern hart umkämpft: Die Commerzbank habe bereits 2012 in ihrer Neukundenstrategie als Ziel formuliert, netto eine Millionen Kunden zu gewinnen. 2016 sei das Ziel erreicht gewesen und bis 2020 sollten netto weitere zwei Millionen Neukunden dazukommen. Doch unter dem Strich seien es heute immer noch so viele Kunden wie 2012. Warum?Durch den Verkauf der Comdirect-Tochter eBase habe der Gesamtkonzern 1,2 Millionen Kunden verloren. Mitte 2019 habe die Bank allerdings auch zugegeben, dass sich in ihrem Bestand 1,1 Millionen Karteileichen befänden. Die Commerzbank habe also jahrelang aggressiv Neukunden geworben, habe aber netto trotzdem nicht mehr Kunden.Laut Unternehmensangaben mache die Bank im Schnitt bereits nach anderthalb Jahren mit den Kunden Geld. Mit den seit 2012 gewonnen Endkunden werde inzwischen ein Drittel der Erträge erwirtschaftet, habe es im vergangenen Jahr geheißen. Allerdings seien die Erträge im Privat- und Firmenkundengeschäft seit 2012 von 3,4 Milliarden Euro auf 3,2 Milliarden Euro im vorletzten Jahr gesunken. Anscheinend mache die Bank also mit Altkunden weniger Geschäft.Problematisch bei allen Werbeaktionen für Neukunden bei Bankkonten sei der Mitnahmeeffekt. Zuletzt habe die Commerzbank hundert Euro für die Eröffnung eines Girokontos geboten. Sparer könnten das Geld einstecken und nach wenigen Wochen oder Monaten wieder kündigen. Geschäft habe die Commerzbank mit diesen Kunden dann im schlechtesten Fall nicht gemacht. Nun warte die Bank aber mit einem neuen Modell auf, dass es bisher am Markt nicht gebe.Die Commerzbank experimentiere mit neuen Konzepten bei der Kundengewinnung. Die Frage sei, wie lange es dauere, bis weitere Banken auf den Zug aufspringen würden. Die Zahlen zum Gesamtjahr 2019 kämen am 13. Februar. Dann zeige sich, wie der Konzernumbau laufe, und auch, wie es mit den Kunden im vergangenen Jahr gelaufen sei.Charttechnisch befinde sich die Aktie im Stabilisierungsmodus. Der Kurs halte sich über der Unterstützung bei 5,08 Euro. "Der Aktionär" rät Anlegern weiterhin bei der Coomerzbank-Aktie an der Seitenlinie zu bleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2020)