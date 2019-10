Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (24.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus wolle digitaler werden und sich nach eigener Aussage zu einem Technologiekonzern wandeln. Dabei spiele die Cloud eine wichtige Rolle, denn Angebote könnten schneller entwickelt werden und Daten analysiert werden. Doch Anbieter würden allesamt in den USA und China sitzen und beim Umgang mit den Daten oft europäische Standards vermissen lassen. Die Commerzbank wolle das jetzt ändern. Die zweitgrößte deutsche Privatbank habe eine Cloud-Initiative auf den Weg gebracht.Bisher habe die Commerzbank mit Google und Microsoft eine Zusammenarbeit im Cloud-Geschäft. Commerzbank-Manager Kerem Tomak erkläre aber, dass alle Daten zweifach verschlüsselt seien und ausschließlich in europäischen Rechenzentren gespeichert werden dürften. Zudem habe die Commerzbank das Recht, die Rechenzentren zu kontrollieren. Die Commerzbank habe sich generell mit ihrer neuen Strategie auf die Fahnen geschrieben, durch "die verstärkte Nutzung von Daten, die individuell zugeschnittene Produkte und Services ermöglicht", zusätzliche Ertragspotenziale zu erschließen.Die Initiative für eine europäische Cloud sei sicher eine gute Sache. Fraglich sei aber, ob es dafür nicht schon zu spät seien dn die Dominanz der amerikanischen und chinesischen Anbieter sei mittlerweile übermächtig. Fraglich sei auch, ob die Commerzbank sich hier nicht verzettele, denn sie habe ganz andere Probleme als die Frage, wo ihre Daten lägen.Die neue Strategie solle, wenn sie aufgehe, eine Eigenkapitalrendite von 4% liefern. Damit könne keine Bank profitabel agieren. Somit bleibe weiterhin die Frage, wie die Commerzbank in Zukunft Geld verdienen wolle, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,608 EUR +0,45% (24.10.2019, 10:12)