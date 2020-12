Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,31 EUR -0,97% (28.12.2020, 14:52)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geldhaus feile weiter an der Zukunft: Kurz vor dem Jahreswechsel mache die Commerzbank, an der der deutsche Staat nach wie vor maßgeblich beteiligt sei, Tabula rasa. Der Konzern bilde im Schlussquartal weitere Rückstellungen im hohen dreistelligen Millionenbereich. Erklärtes Ziel: Die Kosten weiter drücken.Der MDAX-Konzern lege für seine Restrukturierung weiteres Geld beiseite. Für den geplanten Stellenabbau habe die Commerzbank im Schlussquartal 2020 weitere Rückstellungen in Höhe von 610 Mio. Euro verbucht, habe die Bank am Montag mitgeteilt. Dieses Geld sei für den Abbau von 2.300 Vollzeitstellen vorgesehen. Der Ankündigung vorausgegangen sei eine Einigung mit dem Betriebsrat gewesen. Bereits in Q3 hätten Filialschließungen und ein Altersteilzeitangebot für Mitarbeiter zu Aufwendungen von 200 Mio. Euro geführt."Wie angekündigt, buchen wir im vierten Quartal zusätzliche Restrukturierungsaufwendungen. Damit schaffen wir die Basis für zwingend notwendige künftige Einsparungen", habe Bettina Orlopp, Finanzvorständin der Commerzbank gesagt.Für die Commerzbank-Aktie gilt, was schon vor der heutigen Meldung gegolten hat: Wer investiert ist, sollte den Stopp bei vier Euro beachten, so Leon Müller von "Der Aktionär". Aktuell gebe es keinen Handlungsbedarf. (Analyse vom 28.12.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,302 EUR -0,71% (28.12.2020, 15:07)