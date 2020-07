Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (06.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Rücktritt von CEO Martin Zielke am Freitag sei ein Paukenschlag gewesen, der so anscheinend mit niemandem abgesprochen gewesen sei. Denn es sei kein Nachfolger präsentiert worden. Doch das könnte sich bereits diese Woche ändern, wenn es schnell gehe.Zielke habe am Ende keinen Rückhalt mehr gehabt, um eine grundlegende Sanierung durchzuziehen. Der Druck vom Großinvestor Cerberus, der Öffentlichkeit und der Politik sei zu groß geworden. Intern sei laut dem "Handelsblatt" an einem Programm zum Abbau von bis zu 10.000 Stellen und der Schließung von 450 Filialen gearbeitet. Die Präsentation dazu mit den Zahlen zum dritten Quartal Anfang August lasse sich sicher nicht mehr halten. Vorher müssten ein neuer Vorstand und Aufsichtsratschef her.Als Favorit für den CEO-Posten gelte mittlerweile Roland Boekhout. Der Niederländer sei erst seit Jahresanfang als Vorstand des Firmenkundengeschäfts im Konzern. Davor sei Boekhout lange Zeit bei der ING gewesen. Zielstrebig habe er bis 2017 die deutsche Tochter, die ehemalige Ing-Diba, geführt. Die Bank sei ein erfolgreiches Beispiel für ein effizient wirtschaftendes Finanzinstitut. Diese Erfahrung und die Tatsache, dass Boekhout erst seit Anfang des Jahres im Vorstand sitze und somit keine Verantwortung für den bisherigen Kurs trage, würden für ihn sprechen.Bereits am Mittwoch, 8. Juli, könnte der Aufsichtsrat laut Medienberichten eine Entscheidung fällen. Die aktuelle Finanzvorständin Bettina Orlopp könnte Zielke ebenfalls beerben. Sie sei im Gegensatz zu Boekhout aber schon länger im Konzern und habe noch nie eine Bank geleitet. Eine externe Besetzung dürfte in der Kürze der Zeit dagegen schwierig werden. CEO Zielke solle zwar noch bis maximal Dezember im Amt bleiben können. Aber ohne einen Nachfolger werde es auch keine neue Strategie geben.Der Rücktritt von CEO Zielke sei überraschend gekommen, aber letztlich ziehe der Banker damit die Konsequenzen aus der bisher unzureichenden Strategie. Nach der gescheiterten Fusion mit Deutschen Bank 2019 habe man keine weitreichenden Schlüsse gezogen. Anders als die größte deutsche Bank habe die Commerzbank ihre Strategie nur wenig angepasst. Das werde sich jetzt ändern. Werde am Mittwoch bereits ein Nachfolger präsentiert, könne der Umbau beginnen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot