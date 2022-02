12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (17.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die zweitgrößte Bank Deutschlands habe heute Morgen ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorgelegt. Unterstützt hätten vor allem die niedrigeren Risikokosten. Für 2022 strebe das Institut einen höheren Gewinn und die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen an.Demnach habe die Bank in Q4 2021 einen Gewinn von EUR 421 Mio. nach einem Verlust von EUR 2,7 Mrd. in Q4 2020 eingefahren und habe damit die Analystenprognosen von durchschnittlich EUR 81 Mio. merklich übertreffen können. Vor einem Jahr seien noch höhere pandemiebedingte Risikokosten sowie Restrukturierungsaufwendungen im Zuge des Konzernumbaus zum Tragen gekommen. Bezogen auf das Gesamtjahr 2021 habe sich der Gewinn auf EUR 430 Mio. nach einem Verlust von EUR 2,87 Mrd. in 2020 belaufen. Für 2022 peile Commerzbank einen Gewinn von EUR 1 Mrd. an.Das Risikoergebnis habe sich im Berichtsquartal dank der gestiegenen Kreditqualität mit niedrigen EUR 313 Mio. negativ zu Buche geschlagen. In Q4 2020 seien es noch minus EUR 681 Mio. gewesen. Im Gesamtjahr 2021 hätten sich die Risikokosten auf EUR 570 Mio. belaufen nach EUR 1,75 Mrd. in 2020. Für 2022 rechne das Institut hier mit Belastungen von weniger als EUR 700 Mio.Die Erträge hätten im Gesamtjahr 2021 gegenüber 2020 um 3,5% auf EUR 8,46 Mrd. gesteigert und die operativen Kosten um 1,7% auf EUR 6,24 Mrd. gesenkt werden können. Für das Geschäftsjahr 2022 rechne Commerzbank mit höheren Zins- und Provisionserträgen und gehe von Gesamtkosten von EUR 6,3 Mrd. aus.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im Jahresvergleich von 13,2% auf formidable 13,6% verbessert und liege damit klar über der MDA-Schwelle von aktuell 9,4%, ab der die Vornahme von Gewinnausschüttungen erlaubt sei. Im Jahr 2022 solle die CET1-Quote bei zumindest 13,0% gehalten werden. Commerzbank plane für das Geschäftsjahr 2022 die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen mit einer Ausschüttungsquote von 30%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.