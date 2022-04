Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie stehe am Mittwoch im Gegensatz zum Branchenprimus Deutsche Bank auf der Gewinnerseite. Die bereits gestern Abend vorab gemeldeten Q1-Zahlen hätten über den Markterwartungen gelegen. Zudem sei der Ausblick betätigt worden. Die Analysten würden sich davon angetan zeigen.Den vorläufigen Zahlen zufolge habe das Frankfurter Institut im Q1 deutlich besser ab als von Analysten erwartet schnitten. Das operative Ergebnis habe bei 544 Millionen Euro gelegen, nach 538 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Erwartet worden sei am Markt ein Wert von 282 Millionen Euro. Unter dem Strich habe ein Quartalsgewinn von 284 Millionen Euro gestanden, ein Jahr zuvor seien es 133 Millionen Euro gewesen.Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - seien im ersten Quartal um zwölf Prozent auf fast 2,8 Milliarden Euro gestiegen. Auch beim Zins- und beim Provisionsüberschuss habe die Commerzbank die Vorjahreswerte übertroffen. Die detaillierten Zahlen für den Zeitraum Januar bis einschließlich März 2022 wolle die Bank am 12. Mai veröffentlichen.Allerdings würden mögliche Risiken rund um den russischen Angriff auf die Ukraine die Bilanz belasten. Die Risikovorsorge im Quartal sei mit 464 Millionen Euro gut drei Mal so hoch gewesen wie ein Jahr zuvor. Der Anstieg resultiere aus Vorsorgeeffekten von rund einer halben Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, habe die Commerzbank erklärt.Und auch Goldman Sachs habe die Eckdaten positiv gewertet und sehe den Titel als Halte-Position. Das Kursziel der Amerikaner sei ähnlich dem der Deutschen Bank und liege bei 9,70 Euro. Demnach hätte das Papier noch mehr als 50 Prozent Luft nach oben.Die Commerzbank-Aktie gewinne mehr als zwei Prozent auf 6,02 Euro und gehöre damit zu den Top-Gewinnern im MDAX.Auch "Der Aktionär" ist aufgrund der erfreulichen Zahlen weiterhin positiv für die Commerzbank gestimmt: Investierte bleiben bei den Commerzbank-Papieren weiter an Bord, so Carsten Kaletta. Risikobereite Anleger könnten den Finanz-Titel spekulativ kaufen. Wichtig: Der Stoppkurs sollte bei 5,10 Euro belassen beziehungsweise platziert werden. (Analyse vom 27.04.2022)Mit Material von dpa-AfX